Зовут Джони: новосибирец выставил на продажу слонёнка

Фото с сайта Pixabay.com и скриншот платформы «Авито»

Слона продаёт новосибирец на «Авито»; экзотическому животному всего несколько месяцев, а оценивает его сибиряк почти в сто тысяч рублей.

Слонёнка на продажу выставил новосибирец Семён Андреев на платформе «Авито». Говорить, как экзотическое животное оказалось у него, сибиряк отказывается, но возьмёт за него 99 тысяч рублей.

«Не спрашивайте, где я взял слона! Подарили отцу, но содержать слона... Сами понимаете. Живёт у нас несколько месяцев. Зачем делать такие подарки, не знаю», – написал Семён.

Новосибирец уточнил, что уже пытался передать слонёнка в зоопарк, но его не устроили условия содержания животных. Также он добавил, что слон – коренной новосибирец.

«Слона зовут Джони, сказали, что родился в России! В основном питается травой, листьями, корой деревьев, ветками, корнями разных растений и естественно фруктами!» – пояснил сибиряк.

Напомним, ранее новосибирцы выставили на продажу необычные вещи вроде фантика, несъедобного помидора и других.