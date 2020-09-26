В Новосибирске назначен новый ректор аграрного университета
Из открытых источников
Евгений Рудой сам является выпускником НГАУ; приказ подписан в Минсельхозе РФ.
Новосибирский государственный аграрный университет получил нового ректора. Приказ подписан в министерстве сельского хозяйства России.
Новым ректором стал Евгений Рудой. Ранее он занимал пост временно исполняющего обязанности главы университета.
Рудой сам является выпускником НГАУ. Он работал в Сибирском научно-исследовательском институте экономики сельского хозяйства СО РАСХН, а затем преподавал в своей альма-матер. В 2018 году Рудой окончил Высшую школу экономики. Пост врио ректора он получил в феврале 2020 года.
Напомним, ранее ученые НГУ запустили в космос собственный спутник.
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