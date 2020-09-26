Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

59 больных COVID-19 попали в реанимации в Новосибирске

сегодня 12:05

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирской области выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом; скончались ещё 4 пациента.

Количество смертей от коронавируса в Новосибирской области достигло 461. За последние сутки болезнь унесла жизни 4 пациентов. Об этом 3 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным медиков, скончались мужчина в возрасте 81 год, две женщины в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 88 лет.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.

За последние сутки коронавирус подтвердился ещё у 79 человек в регионе.

Автор:
Мария Машанова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

39873
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32781
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30437
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30289
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
24181
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22876
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
22183
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт