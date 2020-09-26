59 больных COVID-19 попали в реанимации в Новосибирске

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирской области выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом; скончались ещё 4 пациента.

Количество смертей от коронавируса в Новосибирской области достигло 461. За последние сутки болезнь унесла жизни 4 пациентов. Об этом 3 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным медиков, скончались мужчина в возрасте 81 год, две женщины в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 88 лет.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.

За последние сутки коронавирус подтвердился ещё у 79 человек в регионе.