"Бочина - в хлам": водитель "Жигулей" влетел в забор на Красном проспекте в Новосибирске
Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"
ДТП произошло на Красном проспекте в Новосибирске утром в субботу; водитель "Жигулей" не справился с управлением и влетел в металлический забор.
Водитель бордовых "Жигулей" устроил аварию на Красном проспекте в Новосибирске. Он не справился с управлением и на скорости протаранил металлическое ограждение. Об этом сообщается в паблике "АСТ 54" в соцсети "ВКонтакте".
На фото с места происшествия виден пострадавший автомобиль — сильнее всего досталось правой части кузова. Как предположил автор снимков, машина ехала довольно быстро, и, оказавшись на встречке, влетела в забор. По счастливой случайности, поблизости не было прохожих.
Инцидент произошёл напротив дома № 218.
О состоянии водителя седана пока не сообщается.
Напомним, ранее в сети появилось видео со сбитым пешеходом в Новосибирске.
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