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"Бочина - в хлам": водитель "Жигулей" влетел в забор на Красном проспекте в Новосибирске

сегодня 11:16

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

ДТП произошло на Красном проспекте в Новосибирске утром в субботу; водитель "Жигулей" не справился с управлением и влетел в металлический забор.

Водитель бордовых "Жигулей" устроил аварию на Красном проспекте в Новосибирске. Он не справился с управлением и на скорости протаранил металлическое ограждение. Об этом сообщается в паблике "АСТ 54" в соцсети "ВКонтакте".

На фото с места происшествия виден пострадавший автомобиль — сильнее всего досталось правой части кузова. Как предположил автор снимков, машина ехала довольно быстро, и, оказавшись на встречке, влетела в забор. По счастливой случайности, поблизости не было прохожих.

Инцидент произошёл напротив дома № 218.

О состоянии водителя седана пока не сообщается.

Напомним, ранее в сети появилось видео со сбитым пешеходом в Новосибирске.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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