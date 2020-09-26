«Чёткое политическое заявление, взвешенная стратегия»: журналист из Нижнего Новгорода рассказал о гибели Ирины Славиной

Фотографии telegram-канала BAZA и издания «Открытый Нижний»

Главред нижегородского СМИ совершила самоубийство 2 октября; журналист из Нижнего Новгорода высказался о смерти коллеги.

Главред нижегородского ИА «Коза Пресс» совершила самоубийство перед зданием регионального МВД 2 октября. Событие вызвало широкий общественный резонанс и уже породило массу слухов. Своё мнение о том, что произошло на самом деле, Сиб.фм высказал нижегородский журналист, ранее знакомый с погибшей. Константин считает, что Ирина Славина вряд ли была сломлена и доведена до самоубийства.

«На протяжении нескольких лет шло её становление как общественного деятеля, это и информагентство «Коза Пресс», которое она создала, живущее, по большому счёту, на донаты читателей; и её оппозиционная деятельность, часто носившая налёт некоего нарочитого вызова, что ли. Ирина была честным, справедливым, умным и неординарным человеком, с обострённым чувством справедливости», — рассказал Константин.

Он также отметил, что Ирина Славина всегда понимала последствия своих действий и не совершала необдуманных поступков.

«Необходимо разбираться в том, что и почему её привело к самоубийству. Версия доведения до самоубийства, отчаянного шага не очень лично мне кажется состоятельной. Ирину не сломило нахождение в СИЗО, чудовищные условия которого она потом описала в Фейсбуке, поэтому вряд ли её толкнул на необратимый шаг утренний обыск», — заявил журналист.

По его мнению, совершённое Ириной Славиной самоубийство выглядит как «чёткое политическое заявление, взвешенная стратегия».

«Она в соцсетях обсуждала эту возможность, советовалась, какое место выбрать. Это не акт отчаяния и не истерика, в этом случае можно было выбрать иной способ, куда более доступный и лёгкий», — подчеркнул Константин.

Нижегородцы отреагировали на самоубийство Ирины Славиной ярким эмоциональным откликом. На месте её смерти возник стихийный мемориал.

Напомним, сегодня самоубийство главреда нижегородского СМИ прокомментировали в СКР региона.