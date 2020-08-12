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"Чуть не стошнило": торговцы фруктами оставили после себя стихийную свалку в Новосибирске

сегодня 09:17

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жители Ленинского района Новосибирска пожаловались на стихийную свалку, которая образовывается после уличной торговли фруктами; мусорные баки переполнены, вокруг валяются гнилые помидоры.

Стихийная свалка образовалась рядом с мусорными контейнерами у дома №6 по улице Карла Маркса в Новосибирске. Баки переполнены, а территория вокруг захламлена ящиками от овощей и гнилыми помидорами.

Местные жители объясняют это уличной торговлей. По их словам, продавцы фруктов и овощей каждый вечер приносят к мусорным бакам столько отходов, что спецмашины не успевают их вывозить.

"Идёшь утром в поликлинику или детский сад и видишь это. Ужас, конечно", — пожаловалась жительница Новосибирска Ирина.

Николай, который также идёт на работу мимо свалки, признался, что от увиденного его чуть не стошнило.

Напомним, ранее новосибирцы уже жаловались на стихийные свалки в центре города.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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