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Дом весь в огне: в МЧС рассказали о пожаре в Ленинском районе Новосибирска

сегодня 11:35

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Двухэтажный частный дом горел утром в субботу в Новосибирске; была опасность перехода огня на соседние сооружения.

Частный дом горел утром 3 октября в Ленинском районе Новосибирска. К моменту прибытия пожарных, жилище было полностью объято огнём. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным представителя ведомства, сообщение о возгорании поступило в 8:55 утра. К моменту прибытия спасателей на место дом уже был полностью в огне.

"Подана локализация, чтобы не допустить перехода пламени на соседние дома", — сказали в пресс-службе.

Информации о жертвах и причинах ЧП пока нет.

Напомним, 29 сентября в Новосибирске сгорел гостиничный комплекс "Император".

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Новосибирская область
пожары

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