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Дорогу к ледовой арене Новосибирска введут в строй в 2022 году

сегодня 19:06

PIXABAY.COM

Стоимость работ составляет более чем в 850 млн рублей; дорогу проложат от пляжа «Наутилус».

В Новосибирской области объявили конкурс на строительство дороги к ледовой арены. Информация опубликована на сайте Госзакупок.

Дорогу построят от пляжа «Наутилус» вдоль ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста. Максимальная цена контракта составит 863,3 млн рублей. Ожидается, что работы начнутся в апреле 2021 года и завершатся в августе 2022 года. Протяженность дорожного полотна составит 2,6 километров, ширина – 17,5 метров. В ходе работ построят пешеходные тротуары, велодорожки, автобусные остановки, парковку.

Напомним, ранее в Омске начали строить ледовую арену к молодежному чемпионату мира 2023 года.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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