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Ещё четыре смерти: сообщение оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирске 3 октября

сегодня 11:58

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё 4 летальных исхода пациентов с коронавирусом зафиксировано в Новосибирской области; COVID-19 подтвердился у 79 человек.

"По данным оперативного штаба на утро 3 октября в регионе зарегистрировано 13 393 случая коронавирусной инфекции, из них 79 — за последние сутки. 12 117 человек выписаны с выздоровлением (+53 за сутки).

Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 81 год, две женщины в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 88 лет.

Всего в регионе от коронавируса умер 461 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.

Госпитализирован 31 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 835.

В больницы районов области госпитализирован 621 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 542 567 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 285 жителей области, 45 108 человек сняты с меднаблюдения".

Автор:
Мария Машанова
журналист

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