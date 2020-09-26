«Это не такси»: скорая помощь не приедет к пациентам с высокой температурой в Омске

PIXABAY.COM

Обслуживание неотложных вызовов передадут врачам в поликлинике; власти объяснили свое решение большой загруженностью машин.

В Омске бригада скорой помощи разрешили не приезжать к пациентам с высокой температурой и ОРВИ. Власти объяснили такое решение высокой загруженностью машин инфекционными пациентами.

Как сообщают местные СМИ, министр здравоохранения региона Ирина Солдатова заявила, что пациенты с температурой виноваты сами, что звонят не в поликлинику, а в скорую помощь. Им в дальнейшем будут оказывать помощи участковые врачи.





«Скорая помощь, она не должна возить людей просто так. Это не такси. А у поликлинических бригад выходит только 10−12 вызовов в сутки. Понятно, что у них нагрузка меньше. Это нужно урегулировать», — заявила министр.

Теперь диспетчеры будут опрашивать пациентов и решать, какую бригаду к ним направить. В случае, если у сотрудника не вызовет опасений состояние звонящего, он направит вызов в поликлинику.



Напомним, ранее мы рассказали, что в Омске гендиректор танкового завода отдан под суд за растрату.