Где провести отпуск: санатории Алтайского края признали самыми дорогими в стране
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Только в Алтайском крае средний ценник номера за сутки превышает 4 тысячи; в санаториях других регионов можно остановиться и за 1,5 тысячи.
Отдых в санаториях Алтайского края обходится в среднем в 4,5 тысячи рублей. Это самый высокий ценник по России. К таким выводам в результате сравнительного анализа ценовой политики пришли аналитики портала "Санатории России".
Для сравнения, в Московской области стоимость проживания в санатории в сутки составляет 2,7 тысячи рублей.
Самые недорогие путёвки в санатории Забайкальского края – их стоимость составляет 1,5 тысячи рублей в сутки.
Более 3 тысяч придётся заплатить в Адыгее, Свердловской области, на Ставрополье, в Карелии, Санкт-Петербурге, Коми, Горном Алтае, Кемеровской области и других регионах.
Отмечается, что ни в одном регионе, кроме Алтайского края, средняя стоимость не превышает 4 тысяч рублей.
Напомним, 29 сентября стало известно, что свой отпуск на Алтае проводит Николай Басков.
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