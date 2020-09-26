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Где провести отпуск: санатории Алтайского края признали самыми дорогими в стране

сегодня 16:19

Фотографии с сайта pixabay.com

Только в Алтайском крае средний ценник номера за сутки превышает 4 тысячи; в санаториях других регионов можно остановиться и за 1,5 тысячи.

Отдых в санаториях Алтайского края обходится в среднем в 4,5 тысячи рублей. Это самый высокий ценник по России. К таким выводам в результате сравнительного анализа ценовой политики пришли аналитики портала "Санатории России".

Для сравнения, в Московской области стоимость проживания в санатории в сутки составляет 2,7 тысячи рублей.

Самые недорогие путёвки в санатории Забайкальского края – их стоимость составляет 1,5 тысячи рублей в сутки.

Более 3 тысяч придётся заплатить в Адыгее, Свердловской области, на Ставрополье, в Карелии, Санкт-Петербурге, Коми, Горном Алтае, Кемеровской области и других регионах.

Отмечается, что ни в одном регионе, кроме Алтайского края, средняя стоимость не превышает 4 тысяч рублей.

Напомним, 29 сентября стало известно, что свой отпуск на Алтае проводит Николай Басков.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

отдых
цены
Россия
Алтайский край
отпуск
санатории

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