Готовьте зимние шины: снегопад надвигается на Новосибирскую область

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Понижение температур, снег и гололедица ожидаются в Новосибирской области на следующей неделе; в Госавтоинспекции посоветовали водителям сменить шины на зимние.

По информации синоптиков, на следующей неделе ожидаются низкие температуры и осадки в виде снега. В связи с этим в Госавтоинспекции Новосибирска водителям рекомендуют позаботиться о смене покрышек.

"Необходимо позаботиться о своевременной замене автопокрышек с летнего на зимний вариант с целью избежания возможного дорожно-транспортного происшествия. Также необходимо в период смены погодных условий соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию до впереди идущего автомобиля", — напомнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что после тёплых выходных в Новосибирскую область придёт снегопад.