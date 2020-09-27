Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирске региональный центр волейбола

Правительство Новосибирской области

В торжественной церемонии приняли участие секретарь Совбеза Патрушев и министр спорта Матыцин; новая площадка является универсальной и может принимать любые соревнования.

В Новосибирске торжественно открыли региональный центр волейбола. В церемонии приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев, Министр спорта РФ Олег Матыцин, Губернатор Андрей Травников, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

«Мне приятно разделить этот праздник с теми, кто помогал нам создавать этот дворец волейбола. Это командная работа, которая принесла такой результат. Спасибо Николаю Платоновичу Патрушеву, Станиславу Владимировичу Шевченко, Владимиру Филипповичу Городецкому, Александру Александровичу Карелину. Помогал нам с реализацией этого проекта наш депутат Александр Дмитриевич Жуков. Этот подарок, объект не получился бы и без замечательной игры нашей команды «Локомотив», без мощной поддержки новосибирских болельщиков», — отметил губернатор Андрей Травников.

Глава региона поздравил команду «Локомотив» с «новосельем» — новый волейбольный центр стал домашней ареной «железнодорожников».

В день открытия в Региональном центре волейбола состоялся матч за Суперкубок России 2020, памяти советского волейболиста и тренера Николая Сергеевича Михеева. За главный трофей сразились новосибирский «Локомотив» и «Зенит-Казань».





Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра стартовало летом прошлого года в Новосибирской области. Новый спортивный объект разместился на участке площадью почти 4,5 гектара, спортивная и тренировочная арены могут принимать одновременно более пяти тысяч зрителей.