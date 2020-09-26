ХК «Сибирь» — «Торпедо НН»: видео голов

Фото хк «Сибирь»

«Сибирь» на своей площадке обыграла нижегородское «Торпедо»; матч отличился первой победой новосибирцев над гостями из Нижнего Новгорода за пять лет.

Хоккейная «Сибирь» обыграла «Торпедо» из Нижнего Новгорода со счётом 4:2. Это первая победа сибиряков над командой за последние пять лет. КХЛ опубликовала подборку лучших моментов встречи, которая прошла в Новосибирске.

Первый период закончился 2:1 в пользу новосибирцев. Счёт в матче открыл нападающий «Сибири» Никита Шашков. Второй период начался с третьей шайбы в ворота гостей (Данила Романцев) и добавил ещё одно очко в нашу пользу Ярослав Хабаров.

В третьем тайме «Сибирь» осталась в меньшинстве, и «торпедовец» Крис Уайдмэн забросил новосибирцам вторую шайбу, но победа осталась за ХК «Сибирь».

Напомним, 30 сентября новосибирцы уступили СКА две шайбы.