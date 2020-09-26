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Казанский "Зенит" обыграл новосибирский "Локомотив" в матче за Суперкубок России по волейболу

сегодня 20:53

Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм

Матч завершился со счётом 3-2; "Зенит" стал обладателем Суперкубка России уже в восьмой раз.

Казанский "Зенит" обыграл новосибирский "Локомотив" в матче за Суперкубок России по волейболу. Встреча прошла в Новосибирске в рамках второго тура Париматч Суперлиги.

Матч завершился со счетом 3-2 (25:18, 22:25, 25:23, 23:25, 15:9) в пользу команды из Казани.

"Зенит" принимал участие в матче в качестве действующего обладателя Кубка России, "Локомотив" в прошлом сезоне стал чемпионом страны.

Напомним, сегодняшний матч открыл министр спорта России Олег Матыцин.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

новосибирск
итоги
волейбол
матч
Локомотив
кубок России

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