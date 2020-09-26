Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 3 октября

Фото оперативного штаба

Ещё 85 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались три пациента.

По состоянию на 3 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 314 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 85 человек.

Как сообщили в оперативном штабе региона, среди заражённых 797 — это дети.

В стационарах скончались три пациента. Это мужчины в возрасте 61 года и 94 леи, а также женщина в возрасте 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 457 человек.

В отделениях интенсивной терапии находится 51 человек. На ИВЛ – 10 пациентов.