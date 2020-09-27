Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября

Фотографии с сайта pixabay.com и пресс-службы Минздрава Новосибирской области

Ещё 79 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 за прошедшие сутки скончались четыре пациента.

По состоянию на 3 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 393 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 79 человек, сообщили в оперативном штабе региона.

В стационарах скончались четыре пациента. Это мужчина в возрасте 81 года, две женщины 80 лет и одна женщина 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 461 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.

Напомним, вчера вирусолог объяснил рост случаев заражения коронавирусом в Новосибирске.