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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября

сегодня 00:25

Фотографии с сайта pixabay.com и пресс-службы Минздрава Новосибирской области

Ещё 79 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 за прошедшие сутки скончались четыре пациента.

По состоянию на 3 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 393 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 79 человек, сообщили в оперативном штабе региона.

В стационарах скончались четыре пациента. Это мужчина в возрасте 81 года, две женщины 80 лет и одна женщина 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 461 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.

Напомним, вчера вирусолог объяснил рост случаев заражения коронавирусом в Новосибирске.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

статистика
новосибирск
коронавирус
оперштаб

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