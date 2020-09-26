Кормить нечем: россияне объяснили нежелание заводить детей

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Почти половина россиян признались, что не готовы заводить детей; своё решение они объясняют материальными проблемами.

Сложное финансовое положение и отсутствие жилья стали основными причинами, по которым россияне не хотят заводить детей. Не готовы стать родителями почти половина опрошенных соотечественников. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные исследования Аналитического центра НАФИ.



"Среди причин не заводить детей опрошенные назвали сложное финансовое положение (24%), отсутствие партнёра (15%) и плохие жилищные условия (12%)", — пишет издание.

Отмечается, что среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин.

Представительницы слабого пола объясняли нежелание иметь детей проблемами со здоровьем или выбором в пользу карьеры.

Напомним, в Госдуме предложили компенсировать родителям вынужденный отпуск из-за ухода детей на дистанционное обучение.