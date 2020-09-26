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Коронавирус атакует Москву: почти 3000 новых заболевших за сутки

сегодня 15:15

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

За прошедшие сутки в России выявлено 9 859 новых случаев коронавируса; больше всего заболевших — в Москве.

В российской столице за стуки выявлено 2 884 случаев COVID-19, всего в стране за последние 24 часа заболели почти 10 тысяч жителей. Об этом 3 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

По данным медиков, в столице сутки госпитализировано 896 человек с COVID-19.

На ИВЛ в больницах Москвы находятся 245 человек.

Среди новых выявленных случаев: 38,6% заболевших — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,1% — от 46 до 65 лет, 10,6% — от 66 до 79 лет, 4,9% — старше 80 лет, 14,8% — дети.

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 174 человека.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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