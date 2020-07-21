Коронавирус отнимал у сибиряков работу: три сибирских региона вошли в топ-5 с наибольшей безработицей

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COVID – 19 ударил не только по здоровью, но и по карманам россиян; особенно пострадали Кавказ и Сибирь.

Аналитическое агентство FinExpertiza составило топ-5 российских регионов с наибольшей скрытой и реальной безработицей во II квартале.

Первые две позиции занимают Дагестан и Северная Осетия. Остальные три – у Сибири: Тува, Бурятия, Хакассия.

В Туве без работы сидят 36,8% жителей, скрытая безработица составляет 17,4%. В Бурятии скрытая безработица находится на уровне с 13,2%, в Хакасии — 11,8%.

По России количество зарегистрированных безработных даже немного уступает количеству скрытых – 4,5 млн против 4,9 млн. В общей сложности, безработными являются 12% экономически активного населения.

Минимальная безработица фиксируется в двух столицах, Туле, Ханты-Мансийском округе и Хабаровском крае.

Напомним, 21 июля погашена задолженность перед безработными Новосибирска.