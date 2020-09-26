Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 3 октября

сегодня 12:37

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

79 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Новосибирской области за прошедшие сутки; скончались 4 пациента.

Количество подтверждённых случаев коронавируса в Новосибирской области достигло 13 393. За последние сутки заразились 79 человек. Об этом 3 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

Так же медики рассказали о четырёх новых летальных исходах.

Умерли мужчина в возрасте 81 год, две женщины в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 88 лет.

"Всего в регионе от коронавируса умер 461 человек", — сказали в штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.

"Госпитализирован 31 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 835. В больницы районов области госпитализирован 621 пациент", — говорится в субботней сводке.

Всего в Новосибирской области сделано 542 567 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 285 жителей области, 45 108 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области выросло производство защитных масок.

Автор:
Мария Машанова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

39873
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32781
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30437
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30289
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
24181
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22876
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
22183
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт