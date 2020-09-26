Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 3 октября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

79 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Новосибирской области за прошедшие сутки; скончались 4 пациента.

Количество подтверждённых случаев коронавируса в Новосибирской области достигло 13 393. За последние сутки заразились 79 человек. Об этом 3 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

Так же медики рассказали о четырёх новых летальных исходах.

Умерли мужчина в возрасте 81 год, две женщины в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 88 лет.

"Всего в регионе от коронавируса умер 461 человек", — сказали в штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.

"Госпитализирован 31 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 835. В больницы районов области госпитализирован 621 пациент", — говорится в субботней сводке.

Всего в Новосибирской области сделано 542 567 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 285 жителей области, 45 108 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области выросло производство защитных масок.