Коронавирус в Новосибирской области: количество заражённых на 4 октября
Фотографии с сайта pixabay.com и пресс-службы Минздрава Новосибирской области
Ещё 79 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 за прошедшие сутки скончались четыре пациента.
По состоянию на 3 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 393 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 79 человек, сообщили в оперативном штабе региона.
Скончались четыре пациента
Это мужчина в возрасте 81 года, две женщины 80 лет и одна женщина 88 лет.
Всего в регионе от коронавируса умер 461 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек
На ИВЛ – 8 пациентов.
В больницах области проходят лечение взрослые и дети
Госпитализирован 31 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 835.
В больницы районов области госпитализирован 621 пациент.
В Новосибирской области сделано 542 567 тестов на коронавирус
Под медицинским наблюдением находятся 1 285 жителей области, 45 108 человек сняты с меднаблюдения.
Напомним, 2 октября от коронавируса умер бывший депутат горсовета Новосибирска.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают