Коронавирус в Новосибирской области: количество заражённых на 4 октября

Фотографии с сайта pixabay.com и пресс-службы Минздрава Новосибирской области

Ещё 79 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 за прошедшие сутки скончались четыре пациента.

По состоянию на 3 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 393 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 79 человек, сообщили в оперативном штабе региона.

Скончались четыре пациента

Это мужчина в возрасте 81 года, две женщины 80 лет и одна женщина 88 лет.

Всего в регионе от коронавируса умер 461 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек

На ИВЛ – 8 пациентов.

В больницах области проходят лечение взрослые и дети

Госпитализирован 31 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 835.

В больницы районов области госпитализирован 621 пациент.

В Новосибирской области сделано 542 567 тестов на коронавирус

Под медицинским наблюдением находятся 1 285 жителей области, 45 108 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, 2 октября от коронавируса умер бывший депутат горсовета Новосибирска.