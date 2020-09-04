Кости времён Второй мировой войны нашли в Ленобласти
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В Тосненском районе обнаружили человеческие останки; предполагается, что это кости со времен Великой Отечественной войны.
Информацию о находке сообщили в агентстве новостей "Оперативное открытие". Вчера, 1 октября, в полицию Тосненского района Ленинградской области обратился техник строительного управления.
Он доложил о находке человеческих костей в посёлке имени Тельмана, сообщает «ЛенТВ24».
Сотрудники правоохранительных органов выкопали из земли 13 останков. Четыре бедренные, одну локтевую, три большеберцовых и четыре малоберцовых кости отправили в морг города Тосно.
Напомним, в начале сентября под Нижним Новгородом нашли человеческие останки.
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