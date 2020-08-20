Лучшие архитекторы Сибири живут в Красноярске: они победили с проектом набережной

Фото Проспект мира

Городская среда даёт возможность для архитектурного творчества; при проектировании правобережной набережной в Красноярске исходили не только из прагматики, но и из эстетики.

Авторам проекта правобережной набережной в Красноярске присуждён Гран-при XХ Межрегионального фестиваля «Зодчество в Сибири – 2020». Приятным дополнением стал и золотой диплом в номинации «Благоустройство». Об этом пишет «Проспект мира».

В состоявшемся в Иркутске конкурсе приняли участие 165 проектов со всей страны. Над проектом набережной, ставшем победителем, работал творческий коллектив из пяти ведущих проектных архитектурных мастерских Красноярска: «АДМ», «Тектоника», «Ред-Бизнес», «АНИКС» и «Гражданпроект». Авторы проекта – Алексей Мякота, Евгений Зыков, Юлия Кузнецова, Алексей Спиридонов.

На набережной, представляющей из себя многоуровневый линейный парк, расположились разнообразные локации для разновозрастных посетителей. Сохранена экосистема территории, более того – высажено дополнительно десятки деревьев, большое количество кустарника и многолетние растения.

Победителей регионального этапа фестиваля ждёт участие в международном фестивале «Зодчество – 2020», в столице.

Напомним, 20 августа было заявлено, что в новосибирский Сквер 25-летия Победы инвестируют 7 млн рублей.