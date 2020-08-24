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Люди с пилами пришли в Тимирязевский сквер в Новосибирске: смотрим на результат

сегодня 13:44

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Десятки аварийных клёнов спилили в Новосибирске; на их месте вскоре высадят новые деревья.

Сегодня, 3 октября, в Тимирязевском сквере продолжились работы по сносу аварийных деревьев. Всего специалистам предстоит убрать 48 клёнов и одну лиственницу, которые могут представлять угрозу. Особенно опасны они во время сильного ветра. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

В администрации подчеркнули, что после вырубки в сквере посадят новые деревья.

Напомним, в августе старый клён упал на автомобиль в Новосибирске

Автор:
Маргарита Мастеркова

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