Люди с пилами пришли в Тимирязевский сквер в Новосибирске: смотрим на результат
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
Десятки аварийных клёнов спилили в Новосибирске; на их месте вскоре высадят новые деревья.
Сегодня, 3 октября, в Тимирязевском сквере продолжились работы по сносу аварийных деревьев. Всего специалистам предстоит убрать 48 клёнов и одну лиственницу, которые могут представлять угрозу. Особенно опасны они во время сильного ветра. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.
В администрации подчеркнули, что после вырубки в сквере посадят новые деревья.
Напомним, в августе старый клён упал на автомобиль в Новосибирске
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