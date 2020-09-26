"Макс не ревнует?": поклонников удивили объятия Пугачёвой с Буйновым

Фото из Instagram Аллы Пугачёвой

Алла Пугачёва продолжает давать своим подписчикам поводы для волнений; на этот раз звезда опубликовала в соцсети провокационный снимок.

Провокационный снимок с участием Аллы Пугачёвой удивил поклонников звезды. Комментаторы начали задавать вопросы, не ревнует ли Максим Галкин, видя такое.

Речь идёт о совместном фото певицы и её коллеге по цеху — исполнителе Александре Буйнове. Пугачёва прильнула к груди артиста, а тот обнял примадонну обеими руками.

Комментаторы отметили, что на фото Пугачёва выглядит потрясающе и значительно моложе своих лет.

Некоторые даже задали резонный вопрос: "А Макс не ревнует?"

Напомним, ранее подписчики Максима Галкина возмутились тем, что пародист обнародует не лучшие видео с участием супруги.