Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

"Макс не ревнует?": поклонников удивили объятия Пугачёвой с Буйновым

сегодня 11:46

Фото из Instagram Аллы Пугачёвой

Алла Пугачёва продолжает давать своим подписчикам поводы для волнений; на этот раз звезда опубликовала в соцсети провокационный снимок.

Провокационный снимок с участием Аллы Пугачёвой удивил поклонников звезды. Комментаторы начали задавать вопросы, не ревнует ли Максим Галкин, видя такое.

Речь идёт о совместном фото певицы и её коллеге по цеху — исполнителе Александре Буйнове. Пугачёва прильнула к груди артиста, а тот обнял примадонну обеими руками.

Комментаторы отметили, что на фото Пугачёва выглядит потрясающе и значительно моложе своих лет.

Некоторые даже задали резонный вопрос: "А Макс не ревнует?"

Напомним, ранее подписчики Максима Галкина возмутились тем, что пародист обнародует не лучшие видео с участием супруги.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

Пугачёва

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

39873
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32781
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30437
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30292
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
24182
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22877
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
22183
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт