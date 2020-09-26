Министр Матыцин похвалил Новосибирск за стройки спортивных объектов

Министерство спорта РФ

По словам Олега Матыцина, все объекты будут сданы в срок; новые объекты создают положительный имидж Новосибирску.

Министр спорта Олег Матыцин похвалил Новосибирск на скорость и качество строительства спортивных объектов. Он осмотрел стройки с губернатором Травниковым.

Матыцин заявил, что уверен, что строительство всех крупных спортивных объектов в Новосибирске будет завершено в срок.

«А те комплексы, которые уже построены, являются востребованными для проведения соревнований самого разного масштаба, включая международный», — заявил министр ТАСС.

Матыцин также добавил, что объекты спорта доступны для людей и создают позитивный имидж Новосибирску. Также глава федерального министерства оценил заинтересованность бизнеса в развитии спорта в регионе на примере спортивного комплекса в Краснообске.

Напомним, в Новосибирске полным ходом идёт строительство ледовой арены для проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.