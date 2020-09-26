Министр спорта Олег Матыцин открыл матч за Суперкубок России по волейболу на новой арене в Новосибирске

Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм

Матч за Суперкубок является первым на новом спортивном объекте; на арене встречаются новосибирский "Локомотив" и казанский "Зенит".

Министр спорта Олег Матыцин открыл матч за Суперкубок России по волейболу, который проходит в Новосибирске на новой "Локомотив-Арене", сообщает "ТАСС".

"Я очень рад сегодня поздравить Новосибирск, Новосибирскую область, Всероссийскую федерацию волейбола, Российские железные дороги и всех спортсменов, любителей волейбола. "Локомотив-Арена" — это долгожданный подарок, который принесёт много радости и послужит ещё одним стимулом для занятий спортом, волейболом. Выражаю признательность всем, кто был участником строительства этого замечательного проекта", — сказал на церемонии открытия Матыцин.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также передал поздравления от первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.

В матче за Суперкубок, который проходит в рамках второго тура Париматч Суперлиги, встречаются действующий чемпион страны новосибирский "Локомотив" и победитель Кубка России казанский "Зенит".

"Локомотив-Арена" была открыта в сентябре этого года, данный матч является первым на новом спортивном объекте.

Напомним, сегодня Олег Матыцин похвалил Новосибирск за скорость и качество строительства спортивных объектов.