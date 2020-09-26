Мощное землетрясение произошло в Хакасии

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Подземный толчок зафиксировали в 148 километрах от Абакана; интенсивность землетрясения в эпицентре пока не оценили.

В Хакасии произошло землетрясение. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН.





Подземный толчок произошел около 9 часов утра по местному времени. Его магнитуда составила 3. Эпицентр расположен в 148 километрах от Абакана. Интенсивность толчков в эпицентре не указана.

Ближайшими населенными пунктами к эпицентру стали Новокузнецк и Прокопьевск.

Напомним, накануне в Сибири произошло землетрясение магнитудой 5,5.