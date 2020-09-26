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Названы районы с самыми убитыми дорогами в Новосибирской области

сегодня 13:47

Из открытых источников

Лишь треть жителей Новосибирской области удовлетворены качеством дорог; хуже всего дела с дорогами в Искитиме.

Лишь треть жителей Новосибирской области довольны качеством дорог в регионе. Об этом сообщают новосибирские СМИ.

Власти области провели опрос населения об удовлетворенности качеством дорог. Оказалось, что по итогам 2019 года лишь 30,74% новосибирцев считают, что с дорогами в области все в порядке. Показатель снизился более чем на 5% по сравнению с 2018 годом.

Довольных дорогами в Бердске и Новосибирска оказалось поровну – 31%, в Искитиме 37%, в Оби – 35%. Хуже всего дела обстоят в Барабинском и Ордынском районах. Там положительно отозвались о качестве дорог около четверти опрошенных.

Самый высокий показатель удовлетворенности качеством автомобильных дорог за 2019 год оказался в Сузунском районе Новосибирской области — 94%, рабочем поселке Кольцово — 93% и Убинском районе — 87%.

Больше всего дорог, которые не отвечают нормативным требованиям, в Искитиме – 89%, а также в Бердске – 73%. Среди районов области самые убитые дороги в Барабинском – 85%, Кыштовском – 78%; и Чистоозерном районах — 74%.

В Новосибирске все дороги отвечают нормативам.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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