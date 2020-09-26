Новосибирский зоопарк переводит животных на «зимние квартиры»
Новосибирский зоопарк
Уже переехали в теплые павильоны приматы и птицы; кенгуру любят гулять по первому снегу.
Новосибирский зоопарк начал переводить животных на «зимние квартиры». Сейчас уже перевезли приматов и тропических птиц.
Перевод животных в теплые павильоны продлится около месяца. Некоторые обитатели жарких стран хорошо адаптировались к климату Сибири.
«Например, наши кенгуру любят гулять по первому снегу, и выход на улицу им открывают вплоть до сильных морозов», — рассказали в зоопарке.
Открыты павильоны и для посещения людьми. Сейчас можно посмотреть на пресмыкающихся в террариуме, а также на пингвинов и мелких приматов.
«Там несколько раз в день будет проводиться уборка и дезинфекционная обработка всех поверхностей, которых люди касаются руками. Во всех наших павильонах установлены санитайзеры», — также рассказали в зоопарке.
Напомним, ранее мы сообщали, что новосибирский зоопарк реконструирует в октябре вольеры для медведей.
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