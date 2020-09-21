Новый балетный сезон в НОВАТе начался с премьеры «Баядерки»

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В Новосибирском оперном театре стартовал новый балетный сезон; сегодня на сцене НОВАТа прошла премьера «Баядерки».

В НОВАТе 76-й балетный сезон начался с премьеры «Бадерки». Новую версию представил прославленный хореограф Начо Дуато. Постановка прошла на сцене 2 октября.

«Балет «Баядерка» я сначала поставил в петербургском Михайловском театре, и теперь представляю на сцене вашего замечательного театра. В моём спектакле я внёс изменения в хореографию первых двух актов, немного сократил хронометраж и заменил пантомимные мизансцены танцевальными номерами, третий акт – «Тени» – остался практически в том виде, в каком был создан Мариусом Петипа, у меня чуть изменился финал», — объяснил Дуато.

В новой постановке авторский почерк современного мастера гармонично соединяется с хореографическим наследием классиков, в первую очередь великого Мариуса Петипа.

«У нашего времени есть некоторые преимущества: в отличии от Петипа и его современников мы можем увидеть реальную Индию, Шри-Ланку, а не представлять их по картинам и фотографиям. Этим преимуществом я и воспользовался, чтобы добавить в спектакль подлинный индийский колорит. Третий акт не требовал такого усиления, поскольку его действие происходит на небесах, во сне», — сказал хореограф.

Напомним, в конце сентября главный режиссёр НОВАТа заболел коронавирусом.