Облезшие стены, побитый фасад и обвалившиеся лестницы: в мэрии Новосибирска рассказали о возмутившем горожан детском саде №25

Фото Дениса Калина/ Сиб.фм, из группы «Инцидент Новосибирск» и скриншот сервиса google.com/maps

Состояние детского сада №25 возмутило новосибирцев в начале учебного года. Тогда десятки горожан сочли здание аварийным и высказали мнение, что оно давно требует ремонта. В пресс-службе департамента образования мэрии города рассказали Сиб.фм, что здание ремонтируется ежегодно.

В начале учебного года подписчик сообщества «Инцидент Новосибирск» выложил в группе пост с несколькими фотографиями побитого временем детского сада. Запись вызвала бурную реакцию у сибиряков. «Выглядит, как будто психиатрическая больница», «А есть здесь те, кто туда входит детей? Если честно, не верится», «И его приняла комиссия?», – написали горожане.

Забегая вперёд, стоит отметить, что ответ на последний вопрос – утвердительный. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-центре департамента образования мэрии города.

«Ежегодно образовательные учреждения проходят обследование районной комиссией по приёмке готовности учреждений к новому учебному году... МКДОУ д/с № 25 в августе 2019 года прошёл проверку и получил разрешение на осуществление образовательной деятельности без замечаний и предписаний», – говорится в сообщении пресс-центра.

Некоторые комментаторы заявили, что не доверяют внешнему виду детского сада.

«Сомневаюсь, что нахождение в этом саду безопасно, не рискнула бы в такой ребёнка водить, выглядит как разрушающаяся заброшка», – написала жительница Новосибирска Ирина.

Под постом нашлись и родители, которые всё же водят своего ребёнка в детский сад №25. Среди них – Анастасия. Она рассказала корреспонденту Сиб.фм, как выглядит здание внутри и страшно ли ей приводить туда ребёнка.

«Изнутри садик выглядит более респектабельно. Все всегда чистенько, аккуратно. Хотя у каждого своё мнение. Ребёнка водить не страшно, внутри не вызывает опасения. Наш малыш ходит с удовольствием. Воспитатели у нас хорошие», – рассказала Анастасия.

Сибирячка отметила, что денег на ремонт с родителей не просят.

«На ремонт как таковой мы не складываемся. Но есть попечительский совет. И ежемесячно выставляется счёт, по нему и оплачиваем. За 2018-2019 годы было пожертвование, и обновили в детской все кровати», – заявила женщина.

В департаменте рассказали, что в детский сад направили специалистов, которые оценили состояние здания. Эксперты признали, что оно переживает не лучшие времена.

«В ходе визуального обследования специалистами МКУ «ОТН и РМТБОУ» было установлено, что фасад имеет естественный износ в связи с длительным сроком эксплуатации и требует значительных капиталовложений на проведение необходимых ремонтных работ», – написано в сообщении пресс-службы.

Ремонт здания выполняется ежегодно, на это выделяются бюджетные ассигнации, сообщили в пресс-службе. В текущем году в саду провели частичный ремонт: рабочие занимались асфальтовым покрытием, отмостком по периметру здания, козырьком эвакуационного выхода и локальным ремонтом фасада.

Фото сверху – 2 октября 2020 года. Нижнее фото сервиса google.com/maps, дата съемки – июль 2018 года.

В департаменте рассказали, какие ремонтные работы проведут в следующем году.

«В 2021 году планируется выполнить первую часть работ по ремонту фасадов здания детского сада – заменить все оставшиеся деревянные окна на окна из ПВХ-профиля. На следующем этапе, при наличии бюджетных ассигнований, планируется выполнить ремонт наружного покрытия фасадных стен», – написала пресс-служба.

В департаменте образования мэрии Новосибирска попытались развеять сомнения новосибирцев о том, что за состоянием здания никто не следит. Первоочерёдным фактором в этом, по словам пресс-центра, являются условия для обучения детей.

«Дополнительно департамент сообщает, что силами администрации МКДОУ д/с № 25, ведётся постоянный мониторинг за текущим состоянием строительных конструкций здания. В случае выявления в процессе мониторинга каких-либо несоответствий, которые влияют или могут повлиять на ухудшение условий процесса обучения детей, департаментом образования мэрии города Новосибирска, совместно с администрацией МКДОУ д/с № 25, будут предприняты все необходимые меры по их устранению», – заключили в пресс-службе.

Напомним, с 1 октября детские сады в одном из сибирских регионов переведут в режим дежурных групп из-за коронавируса.