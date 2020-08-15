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Очень глубокий присед: новосибирская танцовщица показала эротичную тренировку в зале

сегодня 08:55

Фото из Instagram Елены Яткиной

Новосибирская танцовщица Елена Яткина показала свою тренировку в зале; видео она разместила в сторис instagram.

Танцовщица из Новосибирска Елена Яткина, которую негласно называют королевой тверка, порадовала подписчиков свежим видео из спортзала. Девушка показала, какие упражнения помогают ей поддерживать идеальную форму.

Для тренировки Яткина выбрала ультракороткие шорты и спортивную кофту телесного цвета и, конечно, остановилась на самых удачных ракурсах. Разведение ног с глубоким приседом было снято сзади, — чтобы продемонстрировать выдающиеся ягодицы танцовщицы.

Напомним, ранее Елена Яткина переболела коронавирусом.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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