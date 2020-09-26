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Орал на всю Линейную: котёнок застрял между оконными рамами в Новосибирске

сегодня 09:51

Фото и видео из группы "Спасатели МАСС" в социальной сети "ВКонтакте"

Помощь спасателей потребовалась котёнку, который засунул лапу между оконными рамами и не мог выбраться из ловушки; крики испуганного животного были слышны на весь район.

Высотная лестница и профессионализм спасателей помогли любопытному котёнку выбраться из неожиданной ловушки в Новосибирске. Питомец, находившийся на карнизе с обратной стороны окна, засунул лапу между оконными рамами и застрял. Об этом сообщается в группе "Спасатели МАСС" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл утром в пятницу, 2 октября. Хозяева квартиры не знали, чем помочь малышу. Закрыть или открыть окно, стоящее на режиме "проветривание" они боялись, поскольку не хотели ещё больше навредить коту, который громко мяукал. Пришлось вызывать спасателей.

На улицу Линейную они прибыли оперативно, с помощью лестницы поднялись к окну третьего этажа и освободили лапу испуганного животного.

Напомним, ранее спасатели вызволили ребёнка из заблокированного авто в Новосибирске.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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