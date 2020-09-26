Осенние каникулы в Новосибирской области: министр рассказал, когда детей распустят по домам

С 5 октября у московских школьников начались каникулы из-за коронавируса; власти Новосибирской области пока не готовы прекращать обучение.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил о начале осенних каникул во второй декаде или в конце октября. Закрывать школы с 5 октября, как это произошло в Москве, в регионе не планируют. Об этом глава ведомства рассказал на брифинге по ситуации с коронавирусом.

Федорчук отметил, что Роспотребнадзор и региональные власти отслеживают ситуацию с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ. Пока она под контролем. Однако ближе к концу месяца, подчеркнул министр, школьников, скорее всего отправят по домам.

Эта мера, по словам Федорчука, позволит снизить заболеваемость инфекционными болезнями. К тому же отдохнут и дети, и учителя.

В настоящее время около сотни классов в школах Новосибирской области отправлены на карантин из-за коронавируса. На контроле у министерства 88 школ.

«Порядка 88 школ у нас на контроле находится, около 45 по взрослым и по детям около 60 на контроле», — также заявил министр и добавил, что вспышек коронавируса в школах удалось избежать.

Напомним, в Госдуме предложили отправлять родителей школьников в оплачиваемый отпуск.