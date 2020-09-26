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Осенние каникулы в Новосибирской области: нужно ли 5 октября идти на учёбу

сегодня 14:19

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

С 5 октября московские школьники раньше срока ушли на каникулы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом; власти Новосибирской области пока не готовы прекращать обучение.

В ряде регионов России, в том числе, в Москве, с понедельника начинаются осенние каникулы. Детей отправили по домам из-за риска распространения COVID-19. О том, продолжат ли учиться новосибирские школьники, накануне рассказал глава образовательного ведомства Новосибирской области Сергей Федорчук.

Чиновник отметил, что пока ситуация с заболеваемостью в регионе остаётся стабильной и контролируемой. Однако он не исключил, что в конце месяца или в третьей декаде октября детей всё же отправят по домам.

Напомним, за минувшие сутки в Новосибирской области коронавирус нашли у 79 человек.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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каникулы
Новосибирская область

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