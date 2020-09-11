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«Папе сделали укол прямо в ху..»: Монеточка выпустила новый альбом

сегодня 15:09

PIXABAY.COM

Релиз альбома сдвинули из-за коронавируса; в песнях много провокационных строчек.

Певица Монеточка выпустила второй альбом. Он называется «Декоративно-прикладное искусство».

Презентация прошла 2 октября. Песни придумывались в горах Кавказа, в самоизоляции и единении с природой. В альбоме много провокативных строчек. Например, «Папе сде..., папе сде..., папе сделали укол пряму в ху..., прямо в ху..., прямо в худенький живот».

Также Монеточка поет про жизнь вдалеке от семьи, вред курения и быстрый успех.

Монеточка, она же Лиза Гырдымова, живет в Екатеринбурге, ей 22 года. В 2018 году она стала открытием года после хита «Каждый раз» с дебютного альбома.

Напомним, ранее Жанна Агузарова тайно выпустила новый альбом.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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