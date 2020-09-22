Пару в Барнауле жестоко избила пьяная компания из-за замечания
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Женщина получила перелом лицевой кости; возбуждено уголовное дело.
В Октябрьском районе Барнауле трое мужчин жесткого избили семейную пару после замечания. Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Инцидент произошел в одном из дворов. Трое мужчин распивали спиртное и громко общались на лавочке у подъезда. Это не понравилось жильцам, любителям выпить сделали замечание. Завязался конфликт, который перерос в драку. Жена мужчины, сделавшего замечание, попыталась заступиться за мужа, но получила удар ногой в голову и сломала лицевую кость.
Дебоширов задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Ведется расследование.
Напомним, в сентябре в Новосибирске избили бывшего кандидата в мэры города.
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