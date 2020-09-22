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Пару в Барнауле жестоко избила пьяная компания из-за замечания

сегодня 17:59

PIXABAY.COM

Женщина получила перелом лицевой кости; возбуждено уголовное дело.

В Октябрьском районе Барнауле трое мужчин жесткого избили семейную пару после замечания. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в одном из дворов. Трое мужчин распивали спиртное и громко общались на лавочке у подъезда. Это не понравилось жильцам, любителям выпить сделали замечание. Завязался конфликт, который перерос в драку. Жена мужчины, сделавшего замечание, попыталась заступиться за мужа, но получила удар ногой в голову и сломала лицевую кость.

Дебоширов задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Ведется расследование.

Напомним, в сентябре в Новосибирске избили бывшего кандидата в мэры города.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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происшествия

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