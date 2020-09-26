Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Перелёт из Москвы на Алтай оценили в 265 тысяч рублей

сегодня 18:55

PIXABAY.COM

Пассажир заплатил за поезд из Москвы в Новосибирск более 30 тысяч; поездку в Петербург оценили в 63 тысячи.

Самый дорогой авиаперелет в сентябре оценили в 265 тысяч рублей. Путешественник отправился из Москвы на Алтай и обратно.

По данным сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, на втором месте по стоимости оказался перелёт из Москвы в Бодрум и обратно – 239 тысяч рублей. На тысячу меньше заплатили за самолёт до Дубая и обратно.

Поезд из Москвы в Санкт-Петербург также оказался среди рекордсменов по цене – поездка обошлась пассажиру в 64,3 тысячи рублей. Аналогичное путешествие в Сургут стоило 38,1 тысячу рублей. Также россияне ездили за 35,9 тысячи – в Анапу, за 35,7 тысячи – в Новосибирск и за 34,4 тысячи в Адлер.

Напомним, ранее жители Затулинки сняли НЛО в Новосибирске.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

путешествия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

39966
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32863
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30484
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30347
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
24245
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22915
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
22223
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт