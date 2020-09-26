Перелёт из Москвы на Алтай оценили в 265 тысяч рублей
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Пассажир заплатил за поезд из Москвы в Новосибирск более 30 тысяч; поездку в Петербург оценили в 63 тысячи.
Самый дорогой авиаперелет в сентябре оценили в 265 тысяч рублей. Путешественник отправился из Москвы на Алтай и обратно.
По данным сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, на втором месте по стоимости оказался перелёт из Москвы в Бодрум и обратно – 239 тысяч рублей. На тысячу меньше заплатили за самолёт до Дубая и обратно.
Поезд из Москвы в Санкт-Петербург также оказался среди рекордсменов по цене – поездка обошлась пассажиру в 64,3 тысячи рублей. Аналогичное путешествие в Сургут стоило 38,1 тысячу рублей. Также россияне ездили за 35,9 тысячи – в Анапу, за 35,7 тысячи – в Новосибирск и за 34,4 тысячи в Адлер.
Напомним, ранее жители Затулинки сняли НЛО в Новосибирске.
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