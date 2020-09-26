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Под угрозой более тысячи студентов: в общежитии Томского госуниверситета обнаружили коронавирус

сегодня 21:33

Фото ТГУ

У студента ТГУ подтвердился коронавирус; общежитие, в котором проживает больной, вмещает более тысячи человек.

Коронавирусная инфекция подтвердилась у студента одного из крупнейших вузов Сибири, Томского государственного университета (ТГУ), проживающего в студенческом жилом комплексе "Парус". Об этом сообщается в канале университета в Telegram.

"Случай COVID-19 зафиксирован в студенческом жилом комплексе "Парус". Студент госпитализирован, в данный момент выявляется круг контактных лиц", — говорится в сообщении.

Жилой комплекс "Парус" ввели в эксплуатацию в 2014 году. Ранее сообщалось, что общежитие вмещает 1 200 студентов, среди которых есть иностранные.

В пятницу власти Томской области сообщили об ужесточении масочного режима и обязали с 9 октября заведения общепита, торговые точки и рынок услуг не обслуживать клиентов без масок, в противном случае бизнес ждут штрафы.

Ужесточение мер связано с ростом заболеваемости в регионе. По данным регионального оперштаба на 3 октября, в регионе зарегистрировано 7,7 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, 30 сентября томским работодателям рекомендовали отправить сотрудников на удалённую работу.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

студенты
ТГУ
Томск
вспышка
общежитие
университет
коронавирус

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