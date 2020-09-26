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Подлетел вверх и упал у бордюра: момент ДТП со сбитым пешеходом в Новосибирске попал на видео

сегодня 08:36

Фото и видео из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Пешехода сбили в Плющихинском жилмассиве вечером в пятницу; пострадавшего увезла скорая.

Мужчина попал под колёса иномарки в Новосибирске вечером 2 октября. Он переходил проезжую часть в 30 метрах от пешеходного перехода и не заметил приближающийся автомобиль. Об этом сообщается в паблике "АСТ 54" в соцсети "ВКонтакте".

"Момент ДТП попал на видео камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина вышел на проезжую часть неподалёку от перекрёстка улиц Виталия Потылицына и Татьяны Снежиной и был сбит двигавшимся на высокой скорости автомобилем, который после столкновения выехал на газон", — говорится в сообщении.

От удара пешеход подлетел вверх, а затем упал у бордюра. Пострадавший жив, его увезла скорая.

Как уточнили паблику "АСТ-54" в пресс-службе ГИБДД, за рулём иномарки Honda Civic находился 27-летний водитель. ДТП произошло у дома №29 на улице Татьяны Снежиной.

Личность пострадавшего уточняется. На вид ему коло 30 лет.

Напомним, накануне электричка насмерть сбила бежавшую через пути пенсионерку в Новосибирской области.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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