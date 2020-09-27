Погода в Новосибирске на 4 октября: ветрено и дождливо
Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске сегодня ожидается дождливая погода на протяжении всего дня; также будет ветрено.
В воскресенье, 4 октября, в Новосибирске будет прохладно и дождливо. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru.
По прогнозу синоптиков, температура воздуха не превысит +10-12 градусов по Цельсию. На протяжении всего дня будет пасмурно, а во второй половине ожидаются осадки.
Скорость ветра составит 5-12 метров в секунду.
Напомним, вчера синоптики дали новосибирцам прогноз на предстоящую зиму.
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