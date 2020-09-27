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Погода в Новосибирске на 4 октября: ветрено и дождливо

сегодня 06:01

Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске сегодня ожидается дождливая погода на протяжении всего дня; также будет ветрено.

В воскресенье, 4 октября, в Новосибирске будет прохладно и дождливо. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха не превысит +10-12 градусов по Цельсию. На протяжении всего дня будет пасмурно, а во второй половине ожидаются осадки.

Скорость ветра составит 5-12 метров в секунду.

Напомним, вчера синоптики дали новосибирцам прогноз на предстоящую зиму.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

погода
новосибирск
прогноз
синоптики

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