Погоня, достойная голливудского боевика: в Тюмени студент попытался скрыться от ГИБДД, для чего переплыл реку, но сломал ногу

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Требования полиции, включая сотрудников ГИБДД, лучше выполнять; попытка скрыться может окончиться неприятностями.

В Тюмени сотрудники ГИБДД попытались остановить «Жигули», за рулём которых сидел 17-летний студент колледжа. В ответ молодой человек ударился в бега. Об инциденте сообщает «Наш город» со ссылкой на ГИБДД по Тюменской области.

Юноша пытался скрыться на автомобиле, но на улице Коммунистической врезался в забор. Выскочив из-за руля, студент бросился к реке. При прыжке с берегового сооружения, он повредил ногу, но решил переплыть реку. Все потуги скрыться оказались напрасными – на другом берегу юношу ждали сотрудники ГИБДД. Они сопроводили нарушителя в больницу.

Студента ожидает административная ответственность за управление машиной без прав и отказ выполнить законное требование сотрудников ГИБДД.

Напомним, 30 сентября в Новосибирске решено демонтировать самый известный пост ГИБДД.