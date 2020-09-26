Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Погоня, достойная голливудского боевика: в Тюмени студент попытался скрыться от ГИБДД, для чего переплыл реку, но сломал ногу

сегодня 03:50

Фото из открытых источников

Требования полиции, включая сотрудников ГИБДД, лучше выполнять; попытка скрыться может окончиться неприятностями.

В Тюмени сотрудники ГИБДД попытались остановить «Жигули», за рулём которых сидел 17-летний студент колледжа. В ответ молодой человек ударился в бега. Об инциденте сообщает «Наш город» со ссылкой на ГИБДД по Тюменской области.

Юноша пытался скрыться на автомобиле, но на улице Коммунистической врезался в забор. Выскочив из-за руля, студент бросился к реке. При прыжке с берегового сооружения, он повредил ногу, но решил переплыть реку. Все потуги скрыться оказались напрасными – на другом берегу юношу ждали сотрудники ГИБДД. Они сопроводили нарушителя в больницу.

Студента ожидает административная ответственность за управление машиной без прав и отказ выполнить законное требование сотрудников ГИБДД.

Напомним, 30 сентября в Новосибирске решено демонтировать самый известный пост ГИБДД.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

авария

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

39696
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32684
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30354
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30188
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
24082
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22814
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
22124
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт