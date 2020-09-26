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Появился точный прогноз погоды на предстоящую зиму в Новосибирской области

сегодня 10:24

ФОТО PIXABAY.COM

Зима 20-21 годов в Новосибирске вряд ли порадует жителей теплом; снег, морозы и метели ударят в декабре и продлятся долго.

Предстоящая зима в Новосибирской области точно не будет такой же тёплой, как предыдущая. Холода продержатся вплоть до февраля, ослабевая лишь в редкие дни. Об этом сообщают сервисы погоды.

По прогнозам синоптиков, декабрь будет преимущественно пасмурным и богатым на осадки. Выпадет более 4 см снега. Среднесуточная температура в первой декаде декабря составит -11 °С, а в третьей — до -14 °С.

Из-за высокой влажности и сильного ветра, морозы будут ощущаться ещё сильнее. Зато в канун Нового года холода немного отпустят.

В январе ожидаются сильные крещенские морозы, хотя осадков станет чуть меньше. Стабильный минус продержится до конца месяца.

Не станет легче и в феврале — зима не уступает позиций. Этот месяц синоптики описывают как "морозный и сухой". Основные осадки ожидаются после 20-х числах. И только под занавес февраля возможно начало потепления. Столбики термометров покажут всего до 6 градусов со знаком минус.

Напомним, ранее стало известно о погоде на предстоящую неделю октября в Новосибирской области.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Новосибирская область
погода

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