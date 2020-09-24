Премьеру фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать» перенесли из-за коронавируса

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Создатели новой части франшизы о спецагенте перенесли дату выхода фильма в прокат; премьера состоится только весной следующего года.

Из-за увеличения числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Европе и США создатели новой части франшизы о спецагенте Джеймсе Бонде перенесли дату выхода в прокат фильма «Не время умирать» на 2 апреля 2021 года. Его премьера выпадет на «пасхальный уикенд» через день после начала проката фильма «Форсаж 9», пишет «Газета RU».

Таким образом, новый фильм о Джеймсе Бонде, который должен стать последним для исполнителя главной роли Дэниела Крейга, выйдет в прокат на год позднее, чем это было запланировано изначально.

Несмотря на то, что серьёзные изменения в сетке премьер этого года были вызваны выходом фильма Кристофера Нолана «Довод», многие эксперты киноотрасли связали перенос Джеймса Бонда с другим фактором. По их мнению, причина может скрываться в том, что ожидаемую прибыль от фильма о британском спецагенте должен принести показ за рубежом, а не домашний прокат.

Они также обратили внимание, что этот шаг сложно назвать неожиданным из-за увеличивающегося числа случаев заражения коронавирусом в Европе, а также на фоне того, что Лос-Анджелес и Нью-Йорк, представляющие два крупнейших рынка США, остаются закрытыми.

Бюджет «Не время умирать» составил более $200 млн, не считая расходов на продвижение. Сообщалось, что студия потерпела убытки на сумму в несколько миллионов долларов из-за переноса фильма в марте. Однако ответственные за принятие решений такого уровня лица решили дождаться, пока зрители вновь не будут чувствовать себя в безопасности в кинотеатрах.

Аналитики киноиндустрии предупредили, что новый перенос фильма о Бонде станет серьёзным ударом по владельцам кинотеатров, особенно после переноса мультфильма Pixar «Душа». В то же время, ходят слухи о планах Disney перенести выход мультфильма в прокат или даже представить его зрителям на стриминговом канале Disnеy+.

На декабрь также остаётся запланирован выход фильмов «Чудо-женщина 1984» и «Дюна», хотя вероятность их переноса в связи с ограничительными мерами, направленными против распространения коронавирусной инфекции, сохраняется.

Из-за увеличения случаев заболевания разговоры о возврате к строгим карантинным мерам ведутся в Великобритании, где два прошлых фильма франшизы «Координаты «Скайфолл» и «Спектр» заработали $161 млн и $125 млн.

Эксперты кинорынка также отмечают, что за исключением ряда азиатских стран в настоящий момент по всему миру фиксируется спад посещаемости кинотеатров после роста, вызванного премьерой фильма Кристофера Нолана «Довод».

Напомним, 24 сентября стало известно, что для съёмок в новом фильме Том Круз отправится в открытый космос.