Прибавку к пенсиям и зарплатам получат в октябре более 2,6 миллионов россиян

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Военные пенсионеры, а также действующие силовики в октябре увеличат свой доход; прибавку почувствуют около 2,6 миллионов человек.

Оклады военнослужащих в России и, соответственно, «привязанные» к ним пенсии, выросли с 1 октября на 3%. Прибавка коснулась военных пенсионеров, проходивших службу по контракту и призыву, а также бывших сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов фельдъегерской связи. Об этом сообщает "Парламентская газета".

По данным издания, рост доходов ощутят до 2,6 миллионов россиян.

"Также на три процента повысятся оклады лиц, замещающих государственные должности РФ, федеральных госслужащих, судей Конституционного и Верховного судов РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также региональных мировых судей", — пишет газета.

Индексируется размер вознаграждения преподавателям юридических дисциплин вузов, научным работникам с учёной степенью по юридической специальности, а также представителям общероссийских общественных объединений юристов, которые участвуют в работе Высшей и региональных экзаменационных комиссий по приёму квалификационного экзамена на должность судьи.

В 1,03 раза будут повышены должностные оклады работников федеральных государственных органов, которые не являются госслужащими.

Напомним, ранее в ПФР рассказали, на сколько вырастут пенсии в 2021 году.