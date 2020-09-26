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Проезд в маршрутках Омска резко подорожал

сегодня 17:39

PIXABAY.COM

Стоимость проезда выросла сразу на три рубля; тарифы начнут действовать с 5 октября.

В маршрутках Омска резко подорожал проезд. Новые тарифы начнут действовать с 5 октября.

Подорожание коснулось маршрута №514 514 «Ул. Бархатовой» — «Ул. 3-й Разъезд». Стоимость проезда выросла сразу на три рубля. Теперь цена поездки за наличные составит 30 рублей, банковской картой – 28 рублей. Льготные категории пассажиров заплатят 25 рублей вместо 22 рублей.

Повышать стоимость проезда могут только перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам. Для остальных же предельная стоимость проезда колеблется от 26 до 28 рублей.

В муниципальном общественном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях — стоимость проезда останется прежней.

Напомним, теперь скорая помощь не приедет к пациентам с высокой температурой в Омске.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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