Противники ношения защитных масок при COVID-19 привели новые аргументы

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Аэрозольные частицы вирусов настолько малы, что способны проникать через волокно защитных масок, считают противники ношения СИЗов; они считают их ношение бесполезным.

Ни одно из исследований не показало эффективность ношения маски или респиратора для населения во время коронавируса. Об этом со ссылкой на канадского учёного Дени Ранкура сообщается на сайте общественной организации "Лига защиты пациентов".

Как говорится в материалах исследования, острые респираторно-вирусные заболевания передаются аэрозольными частицами размером менее 2,5 микрометра.

"Технические характеристики медицинских масок и респираторов не позволяют задерживать частицы такого мелкого размера, вследствие чего их использование не эффективно. Канадское агентство общественного здравоохранения признало, что маска не показала эффективности при ее использовании в условиях пандемии заболеваний", — говорится на сайте.

Также там приводятся результаты исследования, проведённого в Мекке, среди паломников. В нём приняли участие 7000 человек.

"Ношение медицинских масок повысило заболеваемость среди женщин и показало не только неэффективность масок при массовых скоплениях людей, но и их опасность для здоровья", — сказано в материале.