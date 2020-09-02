"Пуаро расследует убийство": снимок мужчины в новосибирском метро вызвал волну споров в Сети

Фото из группы "Мода Новосибирского Метро" в соцсети "ВКонтакте"

Образ новосибирца удивил горожан; комментаторы начали спорить, кто он, откуда приехал и куда направляется.

Снимок мужчины в шляпе в новосибирском метро вызвал волну споров в Сети о том, кто он, откуда приехал и куда направляется. Фотографию очевидца опубликовала группа "Мода Новосибирского Метро" в соцсети "ВКонтакте.

"Он словно прилетел на машине времени. Пережил чуму, испанку, тиф, холеру, а тут корона", — подписали снимок в группе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).

Образ предположительно новосибирца удивил горожан. Они начали спорить о том, на какого сыщика он больше похож.

"Эркюль Пуаро расследует убийство в восточном метро";

"Шерлок", — написали пользователи.

Большинству понравился выбранный пассажиром образ. Они отметили, что мужчина выглядит "бесподобно".

"Знали бы вы его лично)) очень интересный человек и отличный собеседник", — заявил один из комментаторов.

Напомним, 2 сентября пассажиров новосибирского метро рассмешил мужчина в розовых очках.